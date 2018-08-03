Завершен монтаж основных пролетов моста через Сюзьву

16:56 | 6.08.2018

В Краснокамском районе Пермского края продолжается капитальный ремонт моста через реку Сюзьва на 449-м км федеральной автодороги М-7 «Волга» — участке, находящемся в ведении ФКУ Упрдор «Прикамье». На сегодня готовность объекта составляет около 60%, сообщает Министерство транспорта Пермского края.

За месяц на мосту выполнен большой объем работ: с опережением графика прошел демонтаж старых пролетов и разборка мостового полотна, завершена установка новых 16 железобетонных балок пролетных строений.

Следующий этап работ — заливка балок бетоном, устройство выравнивающего слоя, гидроизоляции, нанесение защитного и верхнего слоя асфальтобетона. По завершении этих работ подрядчик установит перильное и барьерное ограждение, а также нанесет разметку на проезжей части моста.

Движение на мосту в период работ ограничено, транспорт проходит по участку в реверсивном режиме. На объекте дежурит представитель подрядчика, в задачу которого входит контроль движения транспорта.

Напомним, в прошлом году работы на мосту через Сюзьву были приостановлены в связи с нарушением подрядной организацией сроков исполнения календарного графика. Упрдор «Прикамье» расторгло контракт в одностороннем порядке. На недобросовестного подрядчика наложены штрафные санкции.