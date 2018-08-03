Завершен монтаж основных пролетов моста через Сюзьву

15:18 | 6.08.2018

В Краснокамском районе Пермского края продолжается капитальный ремонт моста через реку Сюзьва на 449-м км федеральной автодороги М-7 «Волга».



Строительство объекта идёт второй год. Предыдущий подрядчик должен был сдать мостовой переход в конце 2017 года, но свои обязательства не выполнил. Контракт с ним был расторгнут. Недобросовестной компании выставлены штрафные санкции. С 2 июля на объекте работает новый подрядчик.



За месяц, с опережением графика работ, произведен демонтаж старых пролетов и разборка мостового полотна. Сегодня завершена установка новых 16 железобетонных балок пролетных строений.



Движение на период производства работ ограничено: автотранспорт проходит по участку в реверсивном режиме, максимально разрешенная скорость — 50 км/ч. С целью минимизации неудобства водителей — этим направлением активно пользуются дачники — на объекте дежурит представитель подрядчика, контролирующий потоки транспортных средств.



При сохранении сегодняшних темпов выполнения работ автомобильное движение по мосту через Сюзьву будет полностью восстановлено в первой декаде сентября.