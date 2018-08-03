Дорога Лобаново — Мостовая стала безопаснее и качественнее

14:58 | 6.08.2018

В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» завершен ремонт участка автомобильной трассы Лобаново — Насадка (до Мостовой). Стоимость работ превысила 25,5 млн рублей. Приемочная комиссия оценила и проверила ширину проезжей части и обочин, правильность дорожной разметки и установки дорожных знаков. Замечаний не выявлено. Объект сдан.



Это 17-й дорожный объект из 62, прошедший проверку на качество после ремонта в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». На реализацию программы в Пермском крае в 2018 году будет направлено более 2 млрд рублей, из них 1 млрд — средства федерального бюджета.