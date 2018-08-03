В Пожве завершен ремонт дороги

14:44 | 6.08.2018

Приемочная комиссия проверила качество работ по ремонту 13 км автомобильной дороги Пожва — Кама.



Работы были начаты в 2017 году. Подрядчиком выступило ЗАО «Перминжсельстрой». Стоимость работ по договору — более 113,5 млн рублей.



Отремонтированная дорога для жителей поселков Пожва и Кама имеет важное значение. Школьный автобус перевозит детей из Камы, где только начальная школа, в общеобразовательную школу в Пожву. В больницу со стационарным отделением машина скорой помощи доставляет жителей Камы, т. к. в поселке имеется только фельдшерско-акушерский пункт. В Пожве расположены МФЦ и отделение Сбербанка с банкоматом, услуги которых востребованы жителями прилегающих населенных пунктов. Кроме того, в Пожве расположено здание Свято-Троицкой церкви, куда приезжают прихожане со всего района. По дороге также курсирует общественный транспорт по маршрутам Кудымкар — Березники, Кудымкар — Соликамск и Кама — Пермь.



Напомним, кроме указанного дорожного объекта, в настоящее время идут ремонтные работы на дороге Кудымкар — Пожва. Объявлены конкурсные процедуры по выбору подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту дорог в Пожве и Каме — переводу проезжей части с переходного на асфальтобетонное покрытие, устройству тротуаров, остановочных павильонов, водоотводных лотков, освещения. Кроме того, в Адресную инвестиционную программу Пермского края включен дополнительный объект — реконструкция дороги Ощепково — Верхний Кондас, которая передана в региональную собственность. Завершение всех работ позволит завершить формируемый транспортный коридор Березники — Кудымкар.