Пермские нефяники определили лучших в своем деле

14:24 | 6.08.2018

В ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» подведены итоги 49-го конкурса профессионального мастерства среди работников цехов добычи нефти и газа, зависимых и сервисных предприятий. Лучших специалистов выбрали в 11 номинациях.



Конкурс по традиции проводился в два тура. Первый, отборочный, проходил в подразделениях. Делегированных представителей от цехов добычи нефти и газа, а также других предприятий проверяли на экзамене по теоретической части в головном офисе ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Финальные соревнования состоялись 2 августа на территории ЦДНГ № 6 и ЦТГ № 2 в Бардымском районе.



На торжественное открытие конкурса съехались 133 участника из 14 подразделений «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ», подрядных и сервисных организаций со всего региона. После напутственных речей руководства и почетных гостей право поднять флаг Пермского края предоставили победителю международного конкурса профессионального мастерства работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ» — работнику ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Ивану Орлову.



В итоге по общему количеству призовых мест в лидерах южные цеха. В главной номинации профильного направления «Добыча нефти и газа» первое место занял оператор Иван Березий (ЦДНГ № 1). Среди молодых специалистов лучшими стали оператор по добыче нефти и газа Станислав Змеев (ЦДНГ № 7) и оператор обезвоживающей и обессоливающей установки Марсель Марданов (ЦДНГ № 9). В общем зачете наибольшее количество наград увезла команда ЦДНГ № 1, вторые ЦДНГ № 6, замкнули тройку лидеров ЦДНГ № 2. Среди подрядных организаций отличилось ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», заняв сразу два главных приза в номинации «Электромонтёр».



«Состязание на звание лучшего в профессии — большой праздник и традиция, которой мы верны уже почти полвека. Приятно, что с каждым годом конкурс молодеет. Средний возраст участников 28 лет, а самый юный — еще студент нашего подшефного колледжа из Чернушки. И это правильно, ведь главная задача — это обмен опытом», — сказал представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков.



Для справки:



Конкурсы профессионального мастерства проводятся для совершенствования специалистов и обучения молодежи, выявления передовых приемов и методов труда, повышения престижа профессии и являются составной частью кадровой политики ПАО «ЛУКОЙЛ» по непрерывному профессиональному обучению персонала.