Пермские полицейские уничтожили 770 «одноруких бандитов»

12:09 | 4.08.2018

Фото: kommersant.ru

В Перми в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и расследований уголовных дел полицейские обнаружили и изъяли 770 единиц игрового оборудования.



За 2017-2018 гг. стражи порядка Прикамья выявили 117 фактов незаконного игорного бизнеса, пресекли деятельность двух организованных преступных групп. Изъято и уничтожено свыше 2000 единиц игрового оборудования.