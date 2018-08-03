Пермяк позвонил на три года условно

12:09 | 4.08.2018

Фото: trudsaf.ru

Краснокамский городской суд признал местного жителя виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.



1 июня экстренные службы Перми получили сообщение о том, что в двух зданиях краевого центра с массовым пребыванием людей якобы заложены опасные предметы.



По указанным адресам немедленно прибыли сотрудники полиции. В ходе проведенного комплекса проверочных мероприятий предметов, представляющих опасность, не обнаружено.



Одновременно с этим велась работа по установлению личности человека, сообщившего ложную информацию. Региональной ФСБ совместно с полицией краевого центра установлен гражданин, который в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений позвонил в экстренные службы. Он был задержан. Возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.



Суд назначил жителю Краснокамска наказание в виде трех лет лишения свободы условно.



- В результате таких «шуток» нарушается нормальный ритм жизнедеятельности, люди испытывают сильнейшее эмоциональное напряжение, а правоохранительные органы вынуждены отвлекать силы и средства от выполнения текущих задач, тратя к тому же бюджетные деньги - ведь имели место эксплуатация техники и затраты бензина, - подчеркивает председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Пермскому краю Владимир Микляев. - При этом нельзя недооценивать общественную опасность. Во время ложного вызова собеседник занимает рабочую линию, что не дает возможности дозвониться человеку, которому действительно необходима помощь.



С 1 января 2018 года вступил в силу закон об усилении уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Теперь по ч.2 ст. 207 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 700 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет. Также статья дополнена ч.3 и ч.4 (противоправные деяния, совершенные в целях дестабилизации деятельности органов власти, и противоправные деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия). В этих случаях лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, понесет максимальное наказание до 10 лет лишения свободы или штраф на сумму до 2 млн рублей.



Кроме того, службы экстренного реагирования вправе заявить гражданский иск с целью компенсации понесенных финансовых потерь.