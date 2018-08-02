Пермская полиция изъяла свыше 400 литров алкогольной продукции

16:55 | 3.08.2018

Вчера на территории Прикамья проведены рейды по выявлению и пресечению фактов незаконного оборота алкогольной продукции.

Сотрудниками территориальных ОВД Прикамья пресечено более 110 административных правонарушений. Из незаконного оборота изъято свыше 400 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. Нарушители будут привлечены к административной ответственности.