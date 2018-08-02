В аэропорту Пермь открыта антикоррупционная горячая линия

16:44 | 3.08.2018

Если вам стало известно о коррупционных действиях сотрудников аэропорта, фактах превышения ими должностных полномочий, злоупотреблениях служебным положением, вымогательствах, нарушениях должностных инструкций или процедур по обеспечению авиационной безопасности, вы можете направить соответствующую информацию:



• по телефону с автоответчиком: +7 (342) 299-19-14

• по электронной почте: corruption@aviaperm.ru

• на сайте aviaperm.ru в разделе «Пассажирам».



Вся поступающая информация принимается круглосуточно и является анонимной и конфиденциальной. Каждое обращение рассматривается индивидуально уполномоченными сотрудниками АО «Международный аэропорт «Пермь».