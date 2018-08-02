Пермские предприятия погасили 140 млн рублей задолженности по зарплате

16:24 | 3.08.2018

В первом полугодии 2018 года на исполнении в структурных подразделениях УФССП России по Пермскому краю находилось 4 419 исполнительных производств о взыскании задолженности по заработной плате. В общей сложности прикамские предприятия задолжали своим работникам более 372 млн рублей - в среднем более 84 тыс. рублей на одно исполнительное производство.



В результате деятельности судебных приставов, направленной на восстановление нарушенных прав трудящихся, за 6 месяцев 2018 года окончено и прекращено 3 027 исполнительных производств данной категории на общую сумму более 140 млн рублей.