KIAдалово: покупатель автомобиля остался без машины и без денег

16:11 | 3.08.2018

В отделе судебных приставов по Чернушинскому и Куединскому районам УФССП России по Пермскому краю находилось исполнительное производство об обращении взыскания на залоговый автомобиль KIA SPECTRA, принадлежащий недобросовестному кредитозаемщику.



В результате запроса в ГИБДД выяснилось, что данный автомобиль за должником не зарегистрирован, а был им продан без уведомления покупателя о том, что машина находится в залоге у банка.



Нынешний хозяин хоть и был обескуражен такой новостью, но не стал спорить с законом и предоставил принадлежащий банку автомобиль для составления акта описи и ареста. Теперь он планирует обращаться в суд, чтобы попытаться вернуть потраченные впустую деньги.



Во избежание неприятных инцидентов судебные приставы Пермского края рекомендуют гражданам перед совершением сделки убедиться в том, что за собственником не числится никаких долгов. Сделать это можно с помощью Банка данных исполнительных производств. Кроме того, на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России функционирует сервис «Проверка транспортного средства». Он предоставляет информацию об автомобилях, находящихся в розыске, а также в отношении которых не могут производиться регистрационные действия по различным основаниям, в том числе при наличии неуплаченных долгов.