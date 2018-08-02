Сегодня в Чайковском стартовало первенство Пермского края по дзюдо

16:04 | 3.08.2018

В турнире среди юниоров и девушек до 21 года успешно выступили спортсмены краевой школы дзюдо - Дмитрий Котельников из Чайковского и пермяки Петр Чудинов и Артем Сапичев.

По итогам соревнований будет сформирована сборная Пермского края для участия в первенствах Приволжского федерального округа и России.

В турнире ветеранов дзюдо победу одержала команда Березников.