Пермь: новости дня
15:07 | 3.08.2018
Ильин день в Ильинском
Стоит отметить, что у участников экскурсии была возможность принять участие сразу в трёх праздничных мероприятиях, помимо Ильина это и день Военно-воздушных войск. А для Ильинского ещё и день посёлка.
Началось посещение территории с Божественной литургии в Церкви Илии Пророка. Напомним, Ильин день — один из крупнейших и особо почитаемых общерусских народных праздников. В отличие от многих других в этот день не совершались значительные обряды; в то же время к нему приурочено множество верований, мифологических представлений, календарных и хозяйственных примет, запретов и т. п.
Ильин день считался календарной границей лета («Илья лето кончает»), когда в природе появлялись первые признаки осени и изменение в поведение зверей и птиц, меняется погода: «До Ильина дня и под кустом солнце сушит, а после Ильина дня и на пустоши роса не обсыхает». После литургии все желающие, в том числе и экскурсанты, приняли участие в крестном ходе.
Помимо этого Святой Илия Пророк является небесным покровителем российских ВДВ. «Крылатая пехота», «голубые береты» - это люди, во все времена и при любых обстоятельствах неизменно остающиеся оплотом силы, мужества и надёжности, живущие по принципу: «Никто кроме нас!». С первого дня своего существования, со 2 августа 1930 года, когда на учениях Московского военного округа впервые было выброшено парашютным способом десантное подразделение, ВДВ стали войсками «передового рубежа», способными выполнить любую задачу, сколь невозможной она не считалась бы. Ильинские десантники в этот день провели торжественное возложение цветов к стеле погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны.
Завершилась экскурсия ветеранов Мотовилихинского района посещением праздничной ярмарки народных промыслов и фермерских продуктов. Ягоды, мёд, колбасы, копчёности, изделия из уральских самоцветов, бересты, шерсти… Каждый приехавший в этот день в посёлок Ильинский смог подобрать себе сувенир, а значит увезти на память частичку Западного Урала.
© «Вечерние Ведомости»
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