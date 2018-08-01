Пермяк задержал грабителя в Тульской области

15:02 | 3.08.2018

Поздним вечером в тульском Алексине пермяк Дмитрий Кобелев вместе с коллегой Сергеем Ковалевым из Липецка возвращались с работы и услышали крик о помощи.

В подъезде дома неизвестный выхватил из рук женщины сумку, выбежал на улицу и попытался скрыться. Потерпевшая стала звать на помощь. Дмитрий и Сергей догнали злоумышленника и, задержав его, несмотря на оказываемое им сопротивление, вызвали полицию и передали грабителя стражам порядка.

Задержанным оказался нигде не работающий и ранее судимый за имущественные преступления 38-летний житель Алексина. Похищенное изъято и возвращено законной владелице.

Начальник УМВД России по Тульской области поблагодарил гостей города Алексин за активную гражданскую позицию и оказание содействия полиции, вручил им благодарности и ценные подарки.