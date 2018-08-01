Вопрос о Кунгурской ледяной пещере стал призером онлайн-викторины МВД России

14:21 | 3.08.2018

Подведены итоги онлайн-викторины «Моя полиция ‒ моя Россия!», проводившейся на официальном сайте МВД РФ. Вторым по популярности у пользователей сайта стал фотовопрос от полиции Кунгура и представителя одного из местных СМИ Натальи Рожковой о Кунгурской ледяной пещере.

В целом сотрудники пресс-служб подразделений МВД России подготовили на викторину 36 фотовопросов о достопримечательностях своих регионов и городов, где несут службу их коллеги. И не только проголосовали за понравившийся им фотовопрос, но и приняли активное участие в викторине, проверив свои знания и эрудицию в отгадывании знаменитых, памятных и интересных мест российских городов.