Пермь: новости дня
10:43 | 3.08.2018
Фото: Пермь - БезФормата.Ru
В пермских школах внедряются новые системы безопасности
В рамках рабочей поездки состоялась презентация пилотного проекта кластера безопасности социальных объектов, который реализуется по «кустовому» принципу. В «пилот» вошли 7 объектов — школ и детских садов — в микрорайонах на правом берегу: Пролетарском, Железнодорожном и Окуловском. На оснащение участников кластера направлено порядка 7 млн рублей.
Суть проекта заключается в комплексном подходе: за физическую охрану и техобслуживание учреждений отвечает один подрядчик, а не разные организации, как было ранее. Сигнал тревожной кнопки и видео со всех камер наблюдения поступают в единую диспетчерскую службу. Это позволяет эффективнее контролировать системы безопасности и быстрее реагировать на внештатные ситуации. Работоспособность системы обеспечивает соответствующая «начинка»: пропускная система появилась на входе на территорию школы, в самой школе установлен турникет, пройти который можно только с персональной электронной картой — охраннику на монитор выводится фото ребенка или сотрудника, есть металлорамка. Несколько десятков видеокамер обеспечивают контроль прилегающей к учреждению территории и школьного пространства.
Губернатор подчеркнул, что для развития образовательной системы в Прикамье важно не только строить новые школы и детские сады, важно, чтобы и в действующих объектах условия учебы улучшались. «Процесс подготовки школ и детских садов — это не только проверка пожарной сигнализации и воды, это еще и текущий ремонт, обновление оборудования, замена компьютеров. Учитывая ряд инцидентов, произошедших в прошлом учебном году, особое внимание мы во время подготовки образовательных учреждений уделяем вопросам безопасности детей, — обозначил глава региона. — Представленный в пилотном проекте подход позволит оптимизировать работу системы безопасности и быстрее реагировать специалистам в случае необходимости».
Новая система предусматривает возможность добавления дополнительных сервисов для родителей школьников. Впоследствии родители смогут получать, например, уведомления через СМС, когда ребенок пришел или покинул учебное заведение.
Как пояснил руководитель ООО «Научный центр «Сова» Игорь Терехин, школы пилотного проекта оснащены самыми современными средствами безопасности. «В том числе в школах установлена система пожарной безопасности с точностью до датчика помещения. Она транслирует информацию к нам на пульт и на пульт охранного агентства. Такие меры позволят отслеживать развитие ситуации в режиме реального времени и оперативно реагировать», — рассказал Игорь Терехин. Например, эвакуационные выходы оснащены автоматической системой открытия при пожаре, при отсутствии чрезвычайного происшествия открыть их могут либо педагоги, либо учащиеся с помощью электронных пропусков.
Кластер безопасности в пилотном режиме начнет работать с 1 сентября текущего года.
Уже сейчас разработчики программного обеспечения предусмотрели дальнейшее развитие проекта. Так, в скором будущем на базе школы «Мастерград» будет тестироваться система видеоаналитики. Она позволит в автоматическом режиме распознавать номера автомобилей, заезжающих на территорию школы, а также обеспечит работу детекторов оставленных вещей.
© «Вечерние Ведомости»
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