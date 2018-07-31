С 6 августа в Перми будет изменена работа светофоров на перекрестке улиц Николая Островского и Луначарского

16:22 | 2.08.2018

Нововведения вызваны большим количеством ДТП с участием пешеходов на данном перекрестке. Теперь движение транспорта по улице Луначарского разделится на две фазы и будет осуществляться поочередно: сначала от улицы Клименко, совместно с пешеходами, которые переходят через улицу Николая Островского, затем по улице Луначарского от улицы Максима Горького.

- Будет также увеличено время ожидания разрешающего сигнала светофора для водителей транспортных средств, но главное – будет обеспечена безопасность пешеходов, - пояснили в МКУ «Пермская дирекция дорожного движения».

Для оценки результатов будет производиться мониторинг транспортной ситуации и донастройка работы фаз светофора.