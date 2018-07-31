Пермский край впервые примет «Библиокараван»

15:57 | 2.08.2018

Закончилась регистрация участников ХVII Форума публичных библиотек России «Библиокараван-2018». В Пермском крае он состоится впервые с 17 по 21 сентября.



– В этом году «Библиокараван» собрал рекордное число участников – более 120 из 20 регионов, - говорит Елена Бартова, член Правления Российской библиотечной ассоциации. - Мы видим необычайный интерес регионов к теме, которая была предложена для обсуждения нашими пермскими коллегами - «Роль библиотек в развитии туристических ресурсов территории». Интересная профессиональная и культурная программа гарантирует нам уверенность в успехе «Библиокаравана» в Пермском крае.



Участники «Библиокаравана» в Прикамье познакомятся с организацией библиотечного дела и общим состоянием отрасли культуры в Перми, Губахе, Лысьве, Чусовом, Кунгуре и Ильинском. Будет также представлена региональная система взаимодействия областных и муниципальных библиотек. Это позволит комплексно оценить социокультурные достижения региона и интегрированность библиотек в общий культурный контекст.



Главный организатор – краевая библиотека имени А.М. Горького. Программа форума и другие подробности - на сайте-визитке «Библиокаравана-2018» https://bibliokaravan2018.wixsite.com/permkrai