Пермские теплоэнергетики «Т Плюс» преодолели «экватор» летней ремонтной кампании

15:29 | 2.08.2018

Подготовка тепловых сетей и генерирующих мощностей Пермского филиала «Т Плюс» к предстоящему осенне-зимнему периоду реализуется в соответствии с заявленным графиком и выполнена уже более чем на 50 %. Завершено 11 капитальных и средних ремонтов на генерирующем оборудовании. Кроме того, переложено более 9 км тепловых сетей.



Всего в 2018 году в Пермском филиале «Т Плюс» намерены провести 25 капитальных и средних ремонтов основного оборудования, в том числе 17 котельных агрегатов общей производительностью 4137 тонн в час, 5 паровых турбин совокупной мощностью 117,9 МВт, 2 газовых турбин мощностью 194 МВт, гидротурбины Широковской ГЭС мощностью 11,9 МВт и более 60 текущих ремонтов всех видов основного энергетического оборудования и сооружений. В феврале был реализован один из самых крупных ремонтов этого года — сервисное обслуживание блока ГТУ Пермской ТЭЦ-9, в ходе которой выполнен комплекс работ по замене узлов и проведена оценка состояния оборудования.



В летний период особое внимание уделяется обновлению тепловых сетей. Помимо обязательных гидравлических испытаний, продолжается масштабное перевооружение теплопроводов, начатое в 2017 году в рамках программы «Т Плюс» «Re: Конструкция». Перекладка теплосетей проводится на улицах Крисанова, Краснова, Газеты «Звезда», Петропавловской. Продолжается один из знаковых проектов прошлого года — реконструкция теплосети на ул. Островского. Здесь предстоит уложить новые трубопроводы на участке от гипермаркета «Семья» до улицы Тимирязева длиной 360 м.



Только в Перми в этом году планируется переложить 8,3 км тепломагистралей, а в рамках программы ремонтов — отремонтировать порядка 16 км тепловых сетей. Всего на подготовку тепловой инфраструктуры краевой столицы предполагается направить 800 млн рублей. В целом на мероприятия по подготовке к зиме (ремонты и технические перевооружения сетей и энергооборудования) Пермский филиал «Т Плюс» и предприятия, входящие в его контур управления, планируют направить 2,56 млрд рублей.



Максимальная степень ответственности, с которой энергетики традиционно подходят к подготовке оборудования к отопительному сезону, продиктована исключительной важностью систем теплоснабжения для жизнеобеспечения городов. Соответствующую степень ответственности представители ресурсоснабжающих организаций ожидают и от потребителей: как жителей, так и организаций, обеспечивающих функционирование тепловых систем в жилых домах.