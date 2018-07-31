Пермяк лишился автомобиля Toyota Camry из-за не уплаченных своевременно долгов

15:24 | 2.08.2018

Пермский предприниматель, занимавшийся продажей леса, взял в долг у знакомого крупную сумму денег и вложил в свой бизнес. Свернув торговлю, он «забыл» о своих долговых обязательствах перед инвестором, в результате чего сложилась задолженность в размере 2,5 млн рублей.



Суд определил обратить взыскание на залоговый автомобиль должника и обязал его погасить всю сумму задолженности. Судебный пристав-исполнитель уведомил бизнесмена о возбуждении исполнительных производств и напомнил, что неисполнение долговых обязательств может повлечь, например, наложение ареста на личное имущество.



В результате предприниматель выплатил часть задолженности и не стал чинить препятствий для обращения взыскания на залоговый автомобиль. Toyota, оцененная почти в 1 млн рублей, передана на реализацию.