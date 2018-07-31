Пермский отряд судебных приставов отправился на «Вахту памяти» в Карелию

15:04 | 2.08.2018

Отряд УФССП России по Пермскому краю имени Героя Советского Союза Леонида Голева четвертый год выезжает на поисковые работы в разные регионы страны и принимает участие в идентификации и перезахоронении останков погибших. В ходе экспедиций им были обнаружены фрагменты форменной одежды и личные вещи советских солдат, винтовочные и пистолетные гильзы, боеприпасы, осколки минометных снарядов. Сегодня они представлены в музее при УФССП России по Пермскому краю.



Особым вкладом в сохранение исторической памяти стало обнаружение останков шести бойцов Красной армии. С воинскими почестями под оружейный салют они были преданы земле.