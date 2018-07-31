В Перми стартовала благотворительная акция «Помоги собрать ребенка в школу!»

14:45 | 2.08.2018

Городское управление минсоцразвития Прикамья приглашает пермяков оказать посильную помощь в подготовке детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, к новому учебному году.



Школьные принадлежности и иная благотворительная помощь принимаются:

отдел по Дзержинскому району – ул. Петропавловская, д. 97, тел. 233 27 38

отдел по Индустриальному району – ул. Сивкова, д. 14, тел. 215 05 62

отдел по Кировскому району – ул. Б. Хмельницкого, д. 56, тел. 214 44 47

отдел по Ленинскому району – ул. Екатерининская, д. 190, тел. 236 74 17

отдел по Мотовилихинскому району – бульвар Гагарина, д. 10, тел. 215 64 20

отдел по Орджоникидзевскому району – ул. Косякова, д.10, тел. 214 40 60

отдел по Свердловскому району – ул. Куйбышева, д. 68, тел. 214 17 00