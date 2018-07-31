4 и 5 августа в Перми впервые пройдет этап чемпионата России по американскому футболу

14:35 | 2.08.2018

В первый день турнира пермские «Стальные Тигры» встретятся с московскими «Драконами», «Уральские Молнии» из Екатеринбурга сыграют с московским «Юнайтед». 5 августа команды разыграют золото, серебро и бронзу турнира. Победитель Кубка регионов выйдет в полуфинал чемпионата России и получит право на своем поле принять решающий матч плей-офф.



— Этап чемпионата России — это серьезный статус и ответственность, — считает президент Федерации американского футбола Пермского края Сергей Жернаков. — Мы приглашаем всех любителей американского футбола и тех, кто просто хочет хорошо провести время всей семьей — помимо спортивных мероприятий на стадионе будет много интересного: розыгрыши, выступление музыкальных и танцевальных коллективов, вкусная пицца и многое другое.

Билеты можно приобрести на сайте radario.ru и в точках офлайн-продаж (подробная информация — на официальной странице клуба «Стальные Тигры» в соцсети «ВКонтакте»). Стоимость входных билетов — 200 рублей на один день и 300 рублей на оба дня турнира.



Начало соревнований: 4 августа в 13 часов, 5 августа в 11 часов в спорткомплексе им. В.П. Сухарева (шоссе Космонавтов, 158а).