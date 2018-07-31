В Пермском крае завершен ремонт шестнадцати дорожных объектов

14:08 | 2.08.2018

В Перми в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» завершается ремонт ул. Гусарова, ул. Петропавловской, ул. Фоминской, ул. Краснова и Южной дамбы. Состоялись аукционы и выбраны подрядчики на ремонт ул. 25 Октября от ул. Пушкина до ул. Революции и ул. Революции от ул. Сибирской до ул. Максима Горького. 3 августа состоится аукцион по ул. Героев Хасана от ул. Чернышевского до ул. Хлебозаводской.



В Пермском районе 3 августа планируется сдать участок дороги Лобаново — Мостовая протяженностью 5 км. Проведены конкурсные процедуры по участку дороги Култаево — Башкултаево, а также на приобретение и установку комплекса фотовидеофиксации в д. Нестюково на ул. Трактовой, где интенсивное движение транзитного транспорта.



В Краснокамском районе состоялись аукционы по ул. Молодежной в Оверятском поселении и дороге на Новоселы, подписание контракта назначено на 6 августа.



Министр транспорта Прикамья Николай Уханов поручил краевому Управлению дорог ужесточить контроль за качеством проводимых работ, в том числе с оперативным применением испытательной лаборатории по взятию проб асфальтобетона и их исследованию, чтобы не затягивать сроки готовности объектов к сдаче. Также началась подготовка списка объектов, которые будут включены в перечень на ремонт в 2019 году в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». В конце августа он будет представлен к первому обсуждению на заседании рабочей группы.