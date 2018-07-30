Пермячка после покупки квартиры уплатила еще и 48 тыс. рублей долга предыдущего собственника за коммуналку

15:13 | 1.08.2018

В отделе судебных приставов по Чернушинскому и Куединскому районам УФССП России по Пермскому краю на принудительном исполнении находился ряд исполнительных производств о взыскании с гражданки накопленной задолженности по коммунальным платежам в размере около 48 тыс. рублей.



Представители жилищно-коммунального хозяйства обратились в суд, который обязал владелицу квартиры выплатить всю сумму долга. Но собственница квартиры с выплатой задолженности не торопилась.



Судебный пристав-исполнитель пригласил неплательщицу на прием для беседы, однако вместо неё пришла молодая девушка. И здесь выяснилось, что квартира продана вместе с «долговой историей».



В соответствии со ст. 153 Жилищного кодекса РФ просрочки платежей, допущенные предыдущим хозяином, не переходят к новому владельцу. Гражданин может уплатить чужой долг только на добровольных началах.



Новая владелица квартиры приняла решение самостоятельно уладить все проблемные вопросы с недвижимостью. В тот же день вся сумма долга была внесена на депозитный счет отдела судебных приставов.



УФССП России по Пермскому краю предупреждает: чтобы избежать неприятных ситуаций, перед совершением сделки купли-продажи недвижимости следует потребовать от владельца справку об отсутствии задолженностей. В случае если за хозяином числится долг, покупатель вправе отказаться завершать сделку до полного погашения задолженности.