Начались работы по строительству второй очереди Восточного обхода Перми

14:09 | 1.08.2018

По договору подрядчик обязуется завершить строительство еще одного участка Восточного обхода - от развязки на Новые Ляды до отворота на Новопермскую ТЭЦ - до 30 ноября 2019 года. Стоимость работ 941,4 млн рублей.

Сейчас на участке проводятся геодезические изыскания, выставлены временные дорожные знаки.

Краевое Управление автомобильных дорог убедительно просит участников дорожного движения обращать внимание на временные дорожные знаки, соблюдение скоростного режима, быть готовыми к затруднениям движения, планировать маршруты с запасом времени.