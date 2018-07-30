Пермь: новости дня
14:09 | 1.08.2018
Начались работы по строительству второй очереди Восточного обхода Перми
Сейчас на участке проводятся геодезические изыскания, выставлены временные дорожные знаки.
Краевое Управление автомобильных дорог убедительно просит участников дорожного движения обращать внимание на временные дорожные знаки, соблюдение скоростного режима, быть готовыми к затруднениям движения, планировать маршруты с запасом времени.
© «Вечерние Ведомости»
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