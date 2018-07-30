К новому учебному году готово более 60 % образовательных организаций Пермского края

12:52 | 1.08.2018

В Прикамье подходят к концу плановые проверки учебных учреждений. Специальная комиссия до 15 августа проверит порядка 1500 школ, детских садов, техникумов и колледжей, центров дополнительного образования. Предварительные результаты обсудили сегодня, 1 августа, на заседании Правительства Пермского края.



Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, до 1 сентября в Прикамье должны быть приняты почти 1500 школ, садиков, учреждений дополнительного и среднего профессионального образования. Они должны быть готовы к приему детей уже к середине августа. «В этом году на приведение их в порядок из краевого бюджета выделено более 1,4 млрд рублей. Средства направлены на обеспечение противопожарной, антитеррористической, санитарно-эпидемиологической безопасности плюс на ремонты зданий и коммунальных систем, — отметил глава региона. — Кроме того, подготовка к новому учебному году — это еще закупка учебников, оборудования, компьютеров, мебели».



Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина рассказала, что в приёмке принимают участие сотрудники Госпожнадзора, Росгвардии, муниципальных управлений образования и самих учреждений. Для приведения образовательных учреждений в нормативное состояние ремонтируются пищеблоки, системы отопления, канализации и водоснабжения, устанавливаются автоматические пожарные сигнализации, системы видеонаблюдения, турникеты, ограждения и пр. Через капитальный ремонт и реконструкцию прошли 30 учебных заведений.



Помимо этого, активно закупаются новые учебники, комплекты средств для технического конструирования для дошкольников, лабораторное оборудование для изучения физики и информатики. Особое внимание уделяется образовательной программе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов — для них также приобретают специализированное оборудование и программное обеспечение.



«Есть 8 территорий-«отличников», они идут с опережением собственного графика. Это Нытвенский, Добрянский, Краснокамский, Березовский, Сивинский, Юрлинский, Юсьвинский районы и город Пермь, — доложила Раиса Кассина. — Большинство территорий работают уверенно в рамках графика, конечно, есть и отстающие. Эти муниципалитеты в курсе своих проблем и знают, как их решить. Все рекомендации от минобра были даны — нужно оперативно исправлять замечания. До 1 сентября остался ровно месяц. Дети должны пойти в обновленные и технологичные школы, уютные и безопасные детские сады».



По итогам рассмотрения вопроса губернатор дал поручение министру по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края Льву Гершаноку рассмотреть варианты создания единой системы по закупке учебных материалов для образовательных учреждений края. Оптовая закупка учебников и методических материалов позволяет экономить до 30 % от стоимости.