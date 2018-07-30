Инвесторы Прикамья смогут получить статус резидента индустриального парка онлайн

12:34 | 1.08.2018

Новый инвестиционный портал Пермского края официально начал свою работу. Он был презентован губернатору и членам Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае, заседание которого состоялось во вторник, 31 июля.



Напомним, по поручению губернатора Пермского край Максима Решетникова для обеспечения прямой связи с бизнесом в 2018 году создано Агентство инвестиционного развития Пермского края. «Единым окном» для российских и зарубежных инвесторов стал новый инвестиционный портал Пермского края — investinperm.ru. Сегодня это единая онлайн-площадка для всех запросов и предложений бизнеса.



Во время заседания глава региона отметил, что портал будет интерактивным, поэтому для поддержания его актуальности важно получать обратную связь от представителей бизнеса.



По словам генерального директора Агентства инвестиционного развития Пермского края Павла Носкова, для успешного ведения бизнеса важно получать необходимую для принятия решений информацию максимально оперативно. Для этого и создан инвестиционный портал. «Главное, чтобы инвестор сразу мог получить всю интересующую его информацию и помощь. Именно поэтому в онлайн-среде сегодня работает инвестпортал, а в реальной жизни — наше Агентство», — подчеркнул Павел Носков.



На портале создан агрегатор мер поддержки инвестиционных проектов на территории Пермского края. Специалисты Агентства помогут выбрать вариант поддержки, подходящей конкретному бизнесу.



Так, здесь можно узнать условия заключения специнвестконтрактов, получения статуса «приоритетного инвестиционного проекта», резидентства в территории опережающего социально-экономического развития. На портале инвесторы могут за несколько минут ознакомиться с условиями получения льготы или кредита на условиях поручительства, вариантами приобретения оборудования в лизинг и т. д. Сервис онлайн-консультаций по вопросам налогообложения, арендных ставок, наличия свободных площадок и их стоимости также позволит бизнесу оперативно получить нужную информацию. На портале можно подать заявку на осмотр инвестиционной площадки или здания, а также сообщить о вновь появившемся инвестобъекте.



На инвестиционном портале размещается карта Пермского края, на которой отмечены инвестиционные площадки, а также инвестиционные проекты, находящиеся в стадии реализации. Информация будет регулярно дополняться и обновляться.



В ближайшее время портал станет инструментом электронного взаимодействия инвестора с органами государственной власти, представителями естественных монополий и регионального бизнеса — получить земельный участок для реализации инвестиционного проекта, подать заявку на подключение к инженерным сетям или стать резидентом индустриального парка можно будет в режиме онлайн. Важно, что улучшаться работа портала будет в прямом диалоге с бизнес-сообществом.