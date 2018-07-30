Губернатор раскритиковал глав районов за отставание от графика подготовки к зимнему периоду

10:37 | 1.08.2018

Сегодня, 31 июля, состоялось заседание Совета глав муниципальных районов и городских округов при губернаторе Пермского края.



Одним из обсуждаемых вопросов в рамках основной повестки заседания Совета глав стала подготовка территорий к отопительному сезону. Как отметил глава региона Максим Решетников, по подготовке объектов генерации и социальной сферы работы в крае ведутся по графику, а по подготовке многоквартирных домов выполнено чуть больше 85% от запланированного. «Графику соответствует только 10 территорий, в остальных – отставание, — обозначил Максим Решетников. — Сейчас задача номер один – понять причины этого отставания и наверстать упущенное. От этой работы зависит подготовка нашей коммунальной системы к зиме и прохождение отопительного сезона. В прошлом году были инциденты, поэтому вопрос главы должны держать на личном контроле».



В своем докладе заместитель руководителя Региональной службы по тарифам Пермского края Юрий Крестьянников привел данные по планам подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к предстоящему отопительному периоду. «Всего запланировано подготовить 28,6 тысяч многоквартирных домов и 5 тысяч объектов социальной сферы», — доложил Юрий Крестьянников.



При этом замруководителя РСТ подчеркнул, что в Кизеловском, Горнозаводском и Гремячинском муниципальных районах складывается критическая ситуация, существует угроза чрезвычайных происшествий. Глава региона Максим Решетников поставил на вид существующую проблему главам озвученных муниципальных образований и отметил, что со своей стороны краевое Правительство выполняет обещанное и оказывает поддержку территориям, где идут объединительные процессы. Губернатор дал поручение главе Кизеловского района в течение недели заключить соглашение по подготовке котельных, главе Чусового - найти оператора на содержание котельных.



Отдельно губернатор остановился на долгах за газ и электроэнергию. Регион перешел на оплату по текущим платежам – на 100%, долги за газ сократились на



457 млн рублей, за электричество – на 36 млн рублей. При этом остается накопленная за предыдущие годы задолженность – 4,4 млрд рублей. Некоторые территории Пермского края продолжают увеличивать задолженность. В частности, Губаха вдвое увеличила свой долг, нарастили задолженность Лысьва, Кунгур, Чусовской, Кизеловский районы.



45 млн рублей долга сформировалось со стороны бюджетных учреждений. Губернатор обозначил, что данная ситуация недопустима. «Краевые власти тратят усилия на работу с ресурсоснабжающими организациями, а вы продолжаете игнорировать свои обязательства перед ними», — подчеркнул глава региона.



Кроме того, с докладом о подготовке многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду выступил начальник Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края Александр Евсюков. По его словам отставание от графика по подготовке к отопительному сезону зафиксировано в 33 муниципальных образованиях края. К 15 сентября осталось подготовить 16 708 многоквартирных домов, в которых проживает более 100 тысяч человек. Среди причин отставания названы в 20% случаев - непредоставление в контрольный срок паспортов готовности, утвержденных главами муниципалитетов, в 70% случаев зафиксирована неготовность внутридомовых систем отопления, а в 10% — неготовность вентиляционных каналов и дымоходов.



Губернатор Максим Решетников обозначил, что от исполнительской дисциплины глав в этом вопросе зависит, как территории региона войдут в отопительный сезон и проведут его. В связи с этим глава Прикамья поручил назначить внеочередное заседание Совета глав муниципалитетов, на котором Региональной службой по тарифам будет представлен отчет по каждой территории, которая по каким-то причинам отстает от графика. Губернатор заявил, что за неготовность территорий к отопительному сезону главы будут отвечать лично.