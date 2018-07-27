Судебные приставы помогли восстановиться на работе незаконно уволенному пермяку

16:51 | 31.07.2018

Житель Перми, посчитавший свое увольнение с работы неправомерным, обратился в суд, который признал его требования обоснованными и обязал директора организации восстановить гражданина на прежнем месте работы в прежней должности.



Исполнительный лист был предъявлен в отдел судебных приставов по Свердловскому району города Перми УФССП России по Пермскому краю. Было возбуждено исполнительное производство. Сотрудник ФССП лично предупредил директора организации об уголовной ответственности за неисполнение решения суда. И справедливость восторжествовала.