Пермяков приглашают организовать шефство над особо охраняемыми природными территориями города

16:26 | 31.07.2018

В Перми продолжается прием заявок на конкурс «Моя природная территория». Его участником может стать любой городской коллектив или инициативная группа пермяков. Для этого нужно определить природную территорию и выбрать направление работы — благоустройство, исследование, работа по формированию экологической культуры посетителей и т. п.



Заявки на участие в конкурсе уже подали восемь команд. Выбранные ими территории — от Черняевского леса до Егошихинского кладбища.



Конкурс организован Пермским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Центр экологической политики и культуры» при поддержке Пермской городской Думы, администрации города Перми и Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.



Подведение итогов и награждение участников состоится в октябре.



Более подробно о конкурсе и его героях в группе https://vk.com/prirodaperm.