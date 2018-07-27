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Пермь: новости дня


16:04 | 31.07.2018

Пермячка погасила долг в размере 4,5 млн рублей за возможность отправиться на отдых в Италию

Задолженность сложилась по аренде помещений. Действий по ее погашению должница не предпринимала. Помимо прочих мер по взысканию задолженности, межрайонным отделом судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Пермскому краю к ней была применена такая принудительная мера, как ограничение в праве выезда за пределы РФ.

Но как отказаться от запланированного путешествия в Рим?.. Частичная выплата задолженности, как оказалось, тоже не выход. Сотрудник ФССП ответственно разъяснил, что запрет будет снят только после полного погашения задолженности.

На следующий же день женщина принесла судебному приставу документы о полной выплате долга. Исполнительные производства завершены, ограничение снято.

© «Вечерние Ведомости»

 


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