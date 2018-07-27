Пермь: новости дня
16:04 | 31.07.2018
Пермячка погасила долг в размере 4,5 млн рублей за возможность отправиться на отдых в Италию
Но как отказаться от запланированного путешествия в Рим?.. Частичная выплата задолженности, как оказалось, тоже не выход. Сотрудник ФССП ответственно разъяснил, что запрет будет снят только после полного погашения задолженности.
На следующий же день женщина принесла судебному приставу документы о полной выплате долга. Исполнительные производства завершены, ограничение снято.
© «Вечерние Ведомости»
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