Пермский край вошел в топ-15 регионов России с наибольшим числом предприятий по переработке пластика

18:20 | 30.07.2018

Министерство природных ресурсов и экологии РФ в связи с переходом субъектов РФ на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) провело оценку количества предприятий переработки пластмассы (тара, пакеты, пластик и др.) в регионах.



Пермский край вошел в топ-15 регионов с наибольшим числом предприятий по переработке пластика. Их в регионе три. Такое же число компаний по рециклингу пластиковых отходов в Пензенской, Тюменской и Волгоградской областях, Республике Мордовии и Ханты-Мансийском автономном округе.



Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин отметил: «На данный момент в нашей стране функционирует 78 предприятий в 28 регионах России. Это явно недостаточное количество, отрасль по переработке отходов должна развиваться активнее, и мы со своей стороны, как госрегулятор, должны обеспечить условия для прихода в новую отрасль управления отходами предприятий малого и среднего бизнеса. Задача сложная, но мы уже в процессе перехода на цивилизованные методы работы в этой сфере».



Министр природных ресурсов и экологии РФ также сообщил, что производителям для вовлечения пластика в оборот необходимо наладить систему пунктов сбора вторичного сырья.



По данным самих компаний-переработчиков, сегмент рециклинга отходов пластмасс обладает существенным потенциалом роста (в 2–5 раз в течение ближайших 5 лет для различных типов).



По информации Региональной службы по тарифам Пермского края, степень охвата системой сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) колеблется от 20 до 98 % от производимых отходов. Из них только 4 % приходится на раздельный сбор ТКО. Поэтому работа в этом направлении будет усилена.



«Правительство Пермского края видит вторичную переработку ТКО одним из приоритетов и проводит «зеленую реформу» отрасли. Одно из условий, которое будет стоять перед региональным оператором по вторичной переработке, — увеличение в разы объемов переработки отходов», — поясняют в РСТ.



Напомним, ранее Минприроды России подготовило законодательную базу для введения раздельного сбора мусора, в частности изменения в 89-й ФЗ «Об отходах производства и потребления», утвердило порядок сбора ТКО, а также транспортировку и переработку отходов. Эти изменения дают возможность производителям и переработчикам отходов организовывать пункты раздельного сбора.