В Перми завершены полевые работы по поиску останков Михаила Романова, запланированные на этот год

18:16 | 30.07.2018

По информации Агентства по делам архивов Пермского края, в преддверии раскопок было изучено более 2 тысяч исторических документов из хранилищ пермских архивов. В ходе полевых работ обследованы два больших земельных участка — возможные места сокрытия тел.



— Работы проводились с использованием георадара, позволяющего выявить нарушения почвы — аномалии, которые могут свидетельствовать о захоронении останков, — пояснила руководитель Агентства Наталья Афанасьева. — В ходе поисковых работ аномалии были выявлены в пяти местах, в каждом из которых были проведены раскопки. Однако никаких предметов, связанных с человеческими останками, обнаружено не было. Поисковые работы планируется продолжить в следующем году.



Напомним, Великий князь Михаил Александрович и его секретарь Николай Жонсон были расстреляны в Перми в ночь с 12 на 13 июня 1918 года.

В этом году поисковые работы проводились с 4 по 17 июня при участии фонда S.E.A.R.C.H. в сотрудничестве с государственными, муниципальными органами и Пермской митрополией.