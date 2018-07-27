В Осе готовятся отметить день рождения Витуса Беринга

17:47 | 30.07.2018

12 августа в память о пребывании в Осе Второй Камчатской экспедиции откроют мемориальную плиту. В церемонии примет участие потомок мореплавателя, одного из руководителей экспедиций на Камчатку Алексея Чирикова — Михаил Александрович Чириков.



Первым событием программы станет утренний заплыв через реку Тулва членов Межрегиональной ассоциации холодового плавания России и участников заплыва через Берингов пролив в 2013 году.



В сквере Витуса Беринга в 12:00 состоится церемония открытия мемориальной плиты в память о пребывании в Осе осенью 1733 года офицеров русского флота — руководителей отрядов Второй Камчатской экспедиции. Во время открытия Пермский военно-исторический клуб проведет реконструкцию «1733 год. Камчатская экспедиция в Осе».



На площади у Центра народной культуры и молодежи в 13:00 откроется «Кухня Беринга» — кулинарный конкурс и мастер-класс от шеф-повара по приготовлению рыбного супа по рецептам XVIII века.



Программа мероприятий продолжится в 13:30 в Осинском профессионально-педагогическом колледже, где гости из Финляндии в «Истории празднования Нового года в России с XVIII века» расскажут, как участник Второй Камчатской экспедиции академик Иоганн Гмелин встречал 1734 год в Екатеринбурге.



В этот же день в городе завершится экспедиция проекта «Маршрутами Великой Северной экспедиции», стартующая 11 августа в Свердловской области, в г. Ирбите.