В День ВМФ в Перми провели праздник Нептуна

17:15 | 30.07.2018

Вчера в Нижней Васильевке прошел традиционный, уже девятый по счету, день Нептуна. «Владыка водной стихии» в этот раз сошел на берег не просто так. Он решил найти себе жену, собрав по этому поводу обитателей земных и водных просторов. Наш корреспондент побывала на празднике, и ей удалось не только понаблюдать за действием, но и прибиться к стае русалок, чтобы тоже побороться за сердце Нептуна.



Праздник Нептуна в Нижней Васильевке проводится с 2009 года благодаря неравнодушным жителям деревни, при непосредственном участии председателя ТОС «Василиски» Ириной Бирюховой и организатора мероприятия Любови Тудвасевой.



Несмотря на то, что именно в этот день погода резко испортилась и с утра шел совсем не летний дождь, Нептун не оставил жителей Орджоникидзевского района Перми без праздника, которого здесь с нетерпением ждали. Все «жители» реки Васильевка выползли «из тины речной» заранее и готовились в полной мере. Кикиморы наводили макияж, рыбки украшали себя аксессуарами, а русалки репетировали танец. Водяной сидел молчалив и задумчив: его любимая золотая рыбка тоже пошла на смотрины. Черти подъехали последними, поскольку выступали противниками сватовства и их главная задача была помешать празднику...



Вместе с ними под проливным дождем на берегу реки в ожидании главного героя собрались жители Нижней Васильевки. Нептун приплыл на лодке и уселся на трон. Сваха пояснила, что сейчас будет выбор невесты, и сразу пригласила первых претенденток — кикимор. «Прекрасные» создания с выдающимися носами и зелеными волосами заворожили жениха сразу. Они кружили перед ним в танце и всячески старались понравиться. Нептун задумался о жизни...



И тут приплыли рыбки во главе с золотой рыбкой-королевой. Но не все золото, что блестит. Любовь не купить за деньги. Однако водяной думал иначе и предпринял попытку «чисто-конкретно» разобраться с женихом, объяснив на пальцах, что тот не прав. Чем вызвал чертей, которые начали «мочить» жителей деревни из пластиковых брызгалок. Несмотря на дождь, который их уже давно и вполне буквально замочил.



Васильевка не сдавалась и стойко ожидала исхода события. В итоге местные жители были вовлечены в череду конкурсов, и все испытания были ими достойно выдержаны.



Последними претендентками на замужество «Вашего Мокрейшества» стали русалки. Они зажгли всех танцами, песнями, вертели хвостами и чуть было не увели жениха. Но Нептун был горд и рассудителен.



В качестве решающего аргумента все участницы праздника устроили дефиле перед главным героем, чтобы еще раз продемонстрировать себя во всей красе и дать возможность жениху сделать единственно правильный выбор. Только вот Нептун пришел к настоящему «мужскому» заключению: «Я долго думал и понял, что еще не готов для женитьбы». И быстрыми шагами ушел к берегу реки, где сия пучина поглотила владыку и унесла в его владения.



Раздосадованных невест начала успокаивать сваха: «Будем ждать Нептуна в следующем году. А вам, невестушки, кому-то похудеть, кому-то пополнеть, а может, и помолодеть, но привести себя в порядок и ждать жениха в своем новом образе». И под бодрую музыку праздник продолжился. Жителей Васильевки ждали новые конкурсы, а «речные жители» расползлись по своим владениям и начали готовится ко Дню Нептуна — 2019.