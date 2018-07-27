Игорь Сапко подвел итоги весенней сессии Госдумы

13:07 | 30.07.2018

Подавляющее большинство принятых парламентом законов относятся к социальной сфере. Главным приоритетом в работе стало законодательное закрепление Послания Президента Федеральному собранию РФ и реализация положений Указа Президента РФ от 07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».



— В пятницу, 27 июля, на пленарном заседании Госдумы мы завершили весеннюю сессию палаты, — говорит депутат Государственной думы ФС РФ, первый заместитель председателя комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Игорь Сапко. — Программа законотворческой работы в период весенней сессии включала 264 проекта, подлежащих первоочередному рассмотрению, а также ратификацию 32 международных договоров РФ. Главным приоритетом в работе стало законодательное закрепление Послания Президента Федеральному собранию РФ и реализация положений Указа Президента РФ от 07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».



Подавляющее большинство принятых в весеннюю сессию законов относятся к социальной сфере. Это повышение уровня МРОТ до уровня прожиточного минимума, повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг, наведение порядка в долевом строительстве, установление требований к безопасности транспортных средств, усиление общественного контроля отдыха детей. Также были подготовлены изменения по имущественному налогу, что позволило снизить налоговое бремя на граждан до 40 %.



Ряд законопроектов, связанных с проведением чемпионата мира по футболу FIFA 2018, были рассмотрены нами в начале 2018 года. Уверен, что это также повлияло на высокую оценку организации FIFA 2018, данную в том числе и иностранными болельщиками.



Вовремя принятые поправки в федеральный бюджет 2018 года позволили направить дополнительные средства на приобретение школьных автобусов, машин скорой помощи, закуп лекарственных препаратов и на решение важнейших социальных вопросов!



В осеннюю сессию традиционно особое внимание будет уделено формированию и утверждению федерального бюджета. Уже проводятся консультации по подходам и основным направлениям федеральной бюджетной политики. С учётом поставленных спикером Государственной думы Вячеславом Володиным задач и направлений деятельности, видится своевременным предложение об изменении графика заседаний нижней палаты парламента. Отныне пленарные заседания будут проводиться три раза в неделю (вместо ранее предусмотренных двух) — соответствующие поправки в регламент мы также обсудили на завершающем весеннюю сессию заседании.



Ближайшее заседание Госдумы состоится в середине сентября.