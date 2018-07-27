Завершился пермский этап самой протяженной в мире велогонки Trans Siberian Extreme 2018

11:38 | 30.07.2018

В финишном спурте победу одержал бразилец Марсело Соарес, опередивший на одну секунду датчанина Микаэля Кнудсена.



Четвертый этап велогонки длиной 331 км, стартовавший в Перми утром 28 июля, завершился поздним субботним вечером в Екатеринбурге. Практически сразу после начала гонки Амит Самарт из Индии и испанец Патрисио Дусе отстали от пелотона. Остальные четверо велогонщиков преодолевали дистанцию вместе. Перед самым финишем Марсело Соарес и Микаэль Кнудсен ушли в отрыв. В финишной разборке сильнее оказался бразилец. На 22 секунды отстав от победителя, финишную черту колесо в колесо пересекли россиянин Владимир Гусев и немец Пьер Бишофф.



Из Екатеринбурга ультрамарафонская велогонка направилась в Тюмень и далее — вдоль легендарной Транссибирской магистрали. Финиширует самая протяженная в мире шоссейная многодневная велогонка 17 августа во Владивостоке.