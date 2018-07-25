В Прикамье ведется самая большая стройка по устранению цифрового неравенства в стране

17:47 | 27.07.2018

В 2018 году в Прикамье в проекте устранения цифрового неравенства (УЦН) участвует рекордное количество сел и деревень. В результате жители 61 поселения, а это более 20 тысяч человек, получат доступ к высокоскоростному интернету. По данным подрядчика, ПАО «Ростелеком», в Пермском крае развернута самая большая стройка в стране в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» в этом году. Для примера, в других регионах Урала в этом году реализация проекта ведется в среднем в 20 населенных пунктах.



Отметим, ранее губернатор Прикамья Максим Решетников отмечал значимость обеспечения доступа в интернет в регионе. Это одна из ключевых задач, поставленных перед краевым правительством, решение которой направлено на повышение качества жизни населения.



Строительные работы уже завершены в деревнях Кунгурского (д. Теплая и д. Семсовхоз) и Пермского районов (д. Малая и д. Крохово), а также в поселке Парма Губахинского городского округа. Сейчас связисты завершают установку Wi-Fi-оборудования в д. Ясыри Пермского района и д. Мижуева Кудымкарского района. Также началась прокладка оптики в Чернушинском и Бардымском районах, где к сети Интернет будут подключены соответственно 7 и 10 населенных пунктов. До конца года предполагается, что интернет появится еще в 56 населенных пунктах.



Как рассказали в министерстве информационного развития и связи Пермского края, реализация проекта УЦН дает возможность жителям малых населенных пунктов региона подключаться к интернету со скоростью передачи данных не менее 10 Мбит/с. С момента старта программы в Прикамье доступ к сети получили уже более 40 тысяч жителей региона. До конца 2019 года в рамках программы устранения цифрового неравенства в Прикамье планируется установка 305 точек доступа Wi-Fi. Высокоскоростным интернетом будут обеспечены отдаленные и труднодоступные населенные пункты с численностью жителей от 250 до 500 человек.



Напомним, что доступ к высокоскоростному интернету по итогам 2017 года получили 109 сел и деревень края численностью от 250 до 500 человек. В каждом поселении, куда приходит оптическая линия, связисты устанавливают железобетонную опору и точку Wi-Fi-доступа, обеспечивающую круговое покрытие радиусом до 100 метров на открытой местности. Точка общего доступа в Сеть располагается вблизи социально значимых объектов. Выйти в интернет жители могут с любых устройств, которые поддерживают подключение Wi-Fi. Важно отметить, что жителям не надо платить за интернет-трафик, доступ в Сеть в точках доступа, построенных по проекту УЦН, предоставляется совершенно бесплатно.