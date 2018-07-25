Пермяки примут участие в разработке стратегии развития первого на Урале музея деревянного зодчества

16:43 | 27.07.2018

Министерством культуры и рабочей группой по развитию туризма при администрации губернатора Пермского края проводится опрос, что жителям и гостям региона хотелось бы видеть в этнографическом музее «Хохловка».



«Мы работаем над переосмыслением бренда и образа «Хохловки». Для этого мы хотели взять у вас небольшое интервью про это прекрасное место», — говорится в приветственном сообщении. Опрос включает в себя 18 вопросов по возможным преобразованиям «Хохловки». Жители могут рассказать, чего, по их мнению, на площадке музея не хватает, какие активности им хотелось бы там видеть.



Результаты голосования будут приняты во внимание при формировании мероприятий по развитию музея, пояснили специалисты регионального минкульта. Голосование занимает не более 10 минут, пройти его можно по ссылке (docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGDbFEjN0xyVoYSEkCsm3gAC35rdMk6YCdwQQO_DFsCocZUg/viewform?fbzx=-14683338487057776) с компьютера или смартфона.



Напомним, в Прикамье стартовала программа реставрации и инфраструктурного развития «Хохловки». Как отмечал ранее глава региона Максим Решетников, «существующая инфраструктура музея существенно отстала от потребностей современных туристов и возможностей, которые используют музеи подобного уровня для привлечения гостей». Поэтому самый важный вопрос, по мнению губернатора, — инфраструктурный: подключение к электричеству, организация водопровода и канализации, строительство визит-центра с благоустроенной парковкой, ремонт подъездных дорог.



В июле начаты ремонтные работы на дороге, соединяющей Пермь с Хохловкой. В этом году дорожный объект был переведен в региональную собственность и будет отремонтирован в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».



Напомним, архитектурно-этнографический музей «Хохловка» — первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом. Музей начал создаваться в 1969 году и был открыт для посетителей в сентябре 1980 года. Уникальный музейный ансамбль расположен на живописном берегу Камы в 43 км от Перми у с. Хохловка (Пермский район). Сегодня «Хохловка» объединяет 23 памятника деревянного зодчества конца XVII — второй половины XX вв., которые представляют лучшие образцы традиционной и культовой архитектуры народов Прикамья.



Здесь ежегодно проводятся ставшие традиционными массовые мероприятия — праздники народного календаря «Проводы Масленицы», «Троицкие гуляния», «Яблочный Спас», фольклорные музыкальные праздники, фестиваль военной реконструкции «Большие манёвры на Хохловских холмах» и международный фестиваль KAMWA.