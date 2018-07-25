Дачники смогут воспользоваться дорогой Пермь – Ильинский – Хохловка

14:43 | 27.07.2018

В минтранс Пермского края поступают вопросы от жителей и дачников, которым нужна дорога Пермь – Ильинский – Хохловка: пермяков интересует, как быть в дни, когда будет проходить KAMWA-2018 и будет ограничено движение.



Как сообщает министерство, сотрудники ГИБДД подтвердили, что для жителей и дачников препятствий к проезду не будет. Но если сотрудники ГИБДД увидят, что машины поедут в сторону музея, а не на дачу или в населенный пункт, то нарушителей выгонят.