KAMWA вошла в топ-5 туристических поездок в России

14:25 | 27.07.2018

Аналитическое агентство «ТурСтат» определило лучшие в России туристические поездки на предстоящие выходные, 28 и 29 июля.



В топ-5 самых интересных поездок на ближайшие выходные вошли путешествия в Санкт-Петербург на День Военно-морского флота России, в Подмосковье — на исторический фестиваль «Зарайский ратный сбор», в Тверскую область — на фестиваль реконструкторов «Былинный берег», в Пермь — на этнофестиваль KAMWA-2018 и в Анапу — на фестиваль «Вино и музыка в Винной деревне».



Рейтинг (turstat.com/russiatravelweekend2829july2018) составлен по результатам анализа популярности туристических событий.



Международный этнофестиваль KAMWA-2018 пройдет с 27 по 29 июля в деревне Хохловка. Мероприятие проводится в рамках проекта «Пермский период. Новое время» и при поддержке министерства культуры Пермского края. Ожидается, что в фестивале примут участие представители 19 городов России и 10 стран зарубежья. В этом году гостей ждет интересная программа, которая развернется на площадках музея «Хохловка» и Фестивального лагеря. Более 60 проектов будут представлены в 5 творческих форматах.



В программе KAMWA — музыкальные, танцевальные мастер-классы и по йоге, детские арт-мастерские, город мастеров и этномода, концерты Asketics, «Абрикосовое дерево», Meszecsinka, Anandi Joys Abound, VEiiLA и других коллективов.



Более подробную информацию можно узнать на сайте kamwafest.ru.