«Уралкалий» проводит акцию «Наш ветеран»

13:27 | 27.07.2018

28 июля в березниковском Совете ветеранов «Уралкалия» стартует специальная акция «Наш ветеран». В рамках проекта ветераны компании из Березников и Соликамска смогут пройти углубленный медицинский осмотр, включая ультразвуковые исследования, сделать электрокардиограмму, а также получить индивидуальные консультации медицинских специалистов «Поликлиники Альфа — Центр Здоровья».



Особое внимание будет уделено ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, кавалерам знака «Шахтёрская слава» трех степеней и ветеранам, отработавшим в компании более 50 лет.



К ветеранам, которые по состоянию здоровья не могут передвигаться самостоятельно, медицинские специалисты приедут на дом.



Ирина Константинова, директор по персоналу ПАО «Уралкалий», отметила:

— Одно из важных направлений социальной политики «Уралкалия» — поддержка ветеранов компании. Реализация акции «Наш ветеран» позволит провести медицинское обследование пожилых людей с целью своевременного выявления и лечения заболеваний, сохранения здоровья и долголетия.

На учете в Совете ветеранов «Уралкалия» в Березниках и Соликамске состоят около 9,5 тысячи человек. В 2017 году на поддержку Совета ветеранов компания выделила более 62 млн рублей.



В «Уралкалии» реализуется программа поддержки ветеранов «Внимание и забота», которая предусматривает предоставление ежеквартальной материальной помощи, а также специальные выплаты ко Дню пожилого человека. Для ветеранов предусмотрена частичная компенсация дорогостоящего лечения и санаторно-курортное оздоровление в санатории «Уралкалия». Также компания оказывает необходимую поддержку Совету ветеранов в организации деятельности клубов по интересам, художественной самодеятельности, проведении спортивных мероприятий.