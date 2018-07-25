Арестована жительница Краснокамска, обвиняемая в убийстве дочери

13:23 | 27.07.2018

В ходе расследования уголовных дел, возбужденных по факту смерти несовершеннолетней девочки, жительнице Краснокамска предъявлено обвинение в убийстве лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, сообщает СУ СКР по Пермскому краю. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Напомним, утром 16 июля жительница Краснокамска, увидев, что ее 14-летняя дочь находится в бессознательном состоянии, вызвала скорую помощь. Врачи констатировали смерть девочки.



Руководство следственного управления при участии старшего следователя-криминалиста Главного управления криминалистики Следственного комитета Российской Федерации заслушало ход расследования уголовных дел. Следователи уже провели более ста допросов, три осмотра места происшествия с использованием высокотехнологичной криминалистической техники, изъяли всю необходимую документацию, назначили ряд судебных экспертиз. Для дальнейшего расследования уголовные дела переданы в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления. Расследование продолжается.