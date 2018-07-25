В Перми установлен противопожарный режим

12:32 | 27.07.2018

Он будет действовать до 20 сентября. Во время противопожарного периода Пермское городское лесничество с районными администрациями организуют рейды в места отдыха.



Пермское городское лесничество проводит регулярное патрулирование территорий в период весенне-летнего пожароопасного сезона в местах массового отдыха людей, а также на территориях и объектах, прилегающих к лесам и подверженных угрозе лесных пожаров. На сегодняшний день нарушений в ходе патрулирования не зафиксировано.



Согласно плану лесохозяйственных работ на 2018 год, регулярно ведется проверка наличия и исправности шлагбаумов, установленных на въездах в лесные массивы на территории Перми.



Сотрудниками городских лесничеств проводятся необходимые мероприятия по предотвращению возгораний. Проведены работы по опашке и расчистке минерализованных полос общей протяженностью 268 км, в нормативном состоянии содержится около 160 км дорог противопожарного значения, а также 10 водоемов.