С 1 августа в прикамских МФЦ стартует благотворительная акция «Соберем детей в школу вместе»

12:23 | 27.07.2018

Многофункциональные центры Пермского края присоединились к проекту по сбору школьных принадлежностей для детей из малообеспеченных и многодетных семей. Акция организуется совместно с территориальными подразделениями министерства социальной защиты населения.



В офисах «Мои документы» будут организованы пункты приема благотворительной помощи. По словам организаторов, больше всего детям требуются канцелярские товары — обычные тетради, ручки, карандаши, линейки, дневники, а также школьная и спортивная форма, обувь (не использованная ранее).



— Сегодня родителям, чтобы подготовить ребенка к новому учебному году, необходимо потратить минимум 5–7 тысяч рублей. К сожалению, не у каждой семьи есть такие финансовые возможности. В связи с этим в краевых филиалах «Мои документы» мы объявили о проведении акции по сбору школьных принадлежностей. Вся собранная продукция будет передана в территориальные отделения соцзащиты по месту нахождения многофункциональных центров, а впоследствии — школьникам из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, — рассказала начальник управления координации деятельности КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Айгуль Ахмарова.



Акция «Соберем детей в школу вместе» стартует в многофункциональных центрах Пермского края с 1 августа и продлится до конца месяца.



Адреса филиалов МФЦ, участвующих в проекте, можно уточнить по тел. 8-800-555-05-53.