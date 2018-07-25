В Прикамье проводятся мероприятия по обеспечению безопасности пришкольных территорий

12:05 | 27.07.2018

В Пермском крае ведется активная работа по подготовке школ к новому учебному году. Особое внимание при этом уделяется обеспечению безопасности пришкольных территорий. Так, подходы к образовательным учреждениям оснащают новыми дорожными знаками, светофорами, обновляют дорожную разметку и т. д.



Всего в Прикамье около 900 школ — подготовку подходов к ним даже в самых удаленных уголках края контролируют региональные власти. Сотрудники ГИБДД проинспектировали подходы к каждой школе и по итогам проверок составили порядка 230 протоколов для устранения недостатков. По словам заместителя начальника Управления ГИБДД по Пермскому краю Вячеслава Кадочникова, большая часть выявленных недостатков уже устранена. «В настоящее время около 80 % выявленных недостатков устранено. Все понимают важность этого направления. Поэтому до начала учебного года мы планируем завершить весь объем работ», — говорит служитель правопорядка.



Участие в обеспечении формирования безопасной среды вблизи школ принимают и представители общественных организаций. «Мы проводим регулярные выезды, приглашаем для этого жителей, чтобы они сами могли посмотреть, подсказать, что где-то нужен переход или требует улучшения», — прокомментировал работу общественников председатель комиссии по общественному контролю Общественной палаты Пермского края Михаил Борисов.



Как поясняют в ГИБДД, все выявленные по время проверок недочеты должны быть устранены до 10 августа.