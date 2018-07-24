Пермская городская служба спасения получила квадроциклы

17:16 | 26.07.2018

Внедорожные транспортные средства предназначены для поисково-спасательных работ в труднодоступной местности.



Парк спецтехники Пермской городской службы спасения, в числе которого надувные лодки с моторами, снегоболотоход, снегоход, пополнился тремя квадроциклами.



Как сообщили в городской службе спасения, эти внедорожные транспортные средства необходимы для оперативности работы спасателей. Они будут использоваться во время поиска заблудившихся туристов, грибников, охотников в горно-таежной местности весной, летом и осенью.



Количество квадроциклов обусловлено тем, что на суточное дежурство одномоментно на три городские подстанции заступает три группы быстрого реагирования, по одной на каждую. Теперь каждая из них будет оснащена еще и таким спецтранспортом.