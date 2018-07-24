В августе в Перми будет ограничено движение на перекрестке улиц Маршала Рыбалко и Шишкина

17:01 | 26.07.2018

С 00:00 10 августа до 31 августа будет временно ограничено движение в районе пересечения улицы Маршала Рыбалко и улицы Шишкина.



Как пояснили в городском департаменте дорог и транспорта, ограничение связано с проведением работ по реконструкции водоснабжения. Работы выполняет ООО «Новогор-Прикамье». Подрядчику поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков.