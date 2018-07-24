Елена Савельева: «Назрела необходимость провести анализ инфраструктуры, предоставляемой пожилым людям»

16:19 | 26.07.2018

В рамках Skype-приема для жителей Октябрьского района, проведенного региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае, состоялось совещание на тему социального сопровождения пожилых людей и реализации партийного проекта «Старшее поколение». В нем приняли участие заместитель руководителя приемной, председатель общественного совета партпроекта «Старшее поколение» Елена Савельева, зам. министра социального развития края Дмитрий Санников, зам. министра здравоохранения Оксана Мелехова, депутат краевого Законодательного собрания Ирина Корюкина, глава Октябрьского района Георгий Поезжаев, представители муниципалитета, ветеранских организаций.



По словам председателя общественного совета партпроекта «Старшее поколение» Елены Савельевой, людей пожилого возраста можно условно разделить на две группы — активные и нуждающиеся в уходе и помощи. Для первой категории пенсионеров в Пермском крае создаются условия, чтобы они вели активный образ жизни — занимались спортом и творчеством, профилактикой заболеваний, обучением компьютерной грамотности. В регионе работает множество учреждений, которые в том числе предоставляют свои площадки для занятости и досуга пожилых людей, но не все они используются на полную мощность.



— Мы считаем, что назрела необходимость провести анализ инфраструктуры городских округов и муниципальных районов Пермского края, предоставляемой пожилым людям. Это даст нам возможность понять, какой спрос и на какие услуги есть у граждан старшего поколения. Нам поступает информация, что некоторые учреждения «не загружены» полностью. Наша цель — создать единую платформу для пожилых граждан, чтобы они с выходом на пенсию развивались творчески, могли трудоустроиться, продлевать свое активное долголетие. Поэтому мы говорим о том, что Пермский край — территория всех возрастов, — отметила Елена Савельева.



Если говорить о второй категории пожилых людей, которые нуждаются в уходе и помощи, то здесь многие наработки Пермского края в медико-социальной сфере становятся примером для дальнейшего тиражирования в масштабах страны. В своем докладе Дмитрий Санников подробно остановился на тех новшествах в социальной сфере, которые произошли в Прикамье за последние годы. В каждой территории стали работать социальные участковые — это «доверенные лица» пожилых людей, они помогают пенсионерам решать любые вопросы во взаимодействии с разными структурами и ведомствами, общественными организациями и волонтерами. Стационарные учреждения социального обслуживания в крае приводятся к европейским стандартам, открываются отделения интенсивного ухода.



— У соцзащиты есть такой показатель работы, как средний возраст дожития пожилых людей в социальных учреждениях. В Пермском крае он составляет более 80 лет. Мы стремимся к тому, чтобы еще его улучшить за счет внедрения системы долговременного ухода за гражданами старшего поколения, — сказал Дмитрий Санников.



В Октябрьском районе проживает более 7,3 тыс. пенсионеров, это 27 % населения. В 2017 году на меры социальной помощи и поддержки жителей муниципалитета было направлено 49,7 млн рублей.



Оксана Мелехова рассказала о планах по дальнейшему развитию гериатрической службы в Пермском крае. На сегодняшний день в медицинских организациях открыты девять гериатрических кабинетов, врачи-гериатры принимают пожилых пациентов, работают в тесной связке с социальными службами. Сейчас идет лицензирование еще 12 гериатрических кабинетов. Осенью этого года один из докторов Октябрьской ЦРБ пройдет переобучение на врача-гериатра, и в 2019 году эта медицинская услуга станет доступна пожилым гражданам из всех поселений Октябрьского района.



— На уровне нашего министерства принято решение, что в тех медицинских организациях, где уже ведут прием врачи-гериатры, если пациентам требуется их консультация, то к ним записывают граждан со всего муниципального района, — говорит Оксана Мелехова.



На совещании с докладом выступила председатель совета ветеранов Октябрьского муниципального района Татьяна Змеева. По словам Татьяны Ефимовны, в районе существуют 23 первичные ветеранские организации. В своей работе они руководствуются Стратегией действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года, утвержденной на федеральном уровне. Пожилые люди заняты в творческих коллективах, занимаются скандинавской ходьбой, волейболом, устраивают шахматные турниры. В прошлом году 64 человека прошли курсы компьютерной грамотности, но спрос на такие занятия гораздо выше. Глава Октябрьского района Георгий Поезжаев отметил, что будут организованы дополнительные площадки для обучения пожилых людей компьютерной грамотности. Также в планах расширить перечень организаций, где граждане старшего поколения могли бы заниматься спортом. Особенно этот вопрос актуален для жителей сельских поселений.



Глава муниципалитета поблагодарил организаторов мероприятия за полученную полезную информацию. «Это поможет нам систематизировать свою работу с учетом тех тенденций в социальной сфере, которые развиваются на территории Пермского края, и с учетом тех предложений, которые сегодня прозвучали от ветеранов», — подчеркнул он.